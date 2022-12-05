Evlat nöbetindeki ağabey: “Babam kardeşimin hasretinden vefat etti”

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan PKK terör örgütü tarafından mağdur olan ailelerin evlat direnişi bin 190’ıncı gününde aralıksız devam ediyor.

Kardeşi Abdurrahman Dağdeviren’in 13 yaşındayken HDP aracılığıyla okuduğu okulun önünden dağa kaçırıldığını iddia eden Şeyhmus Dağdeviren, babasının kardeşinin hasretinden hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

“HDP onların kolu kanadıdır”

2015 yılından bu yana haber alamadığı kardeşini HDP ve PKK’dan istediğini belirten Dağdeviren, “Kardeşim HDP ve PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. Kardeşim o zamanlar okula gidiyordu. Okulun önünden alıp kardeşimi götürdüler. Ben kardeşimi HDP ve PKK’dan istiyorum. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Buradaki aileleri gelip görsünler, neler çekiyorlar. Babam kardeşimin hasretinden vefat etti. Annem de kriz geçirip felç kaldı. Benim kardeşimin de akli dengesi yerinde değildi. Ben ve bütün aileler sadece çocuklarımızı istiyoruz. Kardeşime dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Dön gel, devletimize teslim ol. Herhangi bir sıkıntı olmayacak inşallah. Seni getirmekten başka bir yolumuz yok. Tek isteğimiz bizim çocuklarımızı versinler. Bunu yapan HDP’dir. HDP onların kolu ve kanadıdır. Milletvekillerinin çocukları tatile gideceğine çıkıp dağa gitsin. Bakalım gidiyorlar mı?” dedi.