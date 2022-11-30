Evini yaktı, mahalleliyi sokağa döktü

Antalya’da bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan şahıs ikinci kez yangın çıkarınca bina sakinleri isyan etti. Mahalleliyi sokağa döken yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırılırken, binada oturan kadınlar gözyaşı döktü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228. Sokak’taki bir apartmanın giriş kat dairesinde çıktı. Yalnız yaşayan Veysel Y., iddiaya göre evinde yangın çıkardı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak evde yoğun duman altında kalan Veysel Y.’yi kurtardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Veysel Y., daha sonra hastaneye sevk edildi. Dumanın üst katlara çıkması nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşadı. Duman nedeniyle balkona çıkan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından aşağı inebildi. Sokağa dökülen mahalle sakinlerinden bir kadın ise yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

"Çocuklarımız var, tedirginiz"

Binada yaşayan Ülfet Işık, ”İki seferdir bu olay yaşanıyor. Komşumuz diye seslenmiyoruz ama mahalleyi patlatacak şekilde yangın çıkarıyor. Sürekli ambulansla itfaiyeyi başımıza topluyor. Bu binadan gitmesini istiyoruz. Şahsın geçen yıl annesi vefat etmişti. Annesinin ardından eve kendi yerleşti, ama iki seferdir böyle evi yakıyor. Korkuyoruz haliyle, çocuklarımız var, tedirginiz. Apartman sakinleri olarak hepimiz tedirginiz” diye konuştu.

Yangın sebebiyle balkona çıkan Ümmühan Dinçer, “Merdivenden inmek istedim ama duman gelmeye başladı. Hemen balkona çıktım ve komşularıma seslendim. Aynı evde daha önce de yangın çıkmıştı” dedi.