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Evine gittiği kişiyi kabloyla boğan şahıs tutuklandı
Şanlıurfa’da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 19.01.2022, 19:13
Şanlıurfa’da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ı (56) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.