Evin çatısını uyuşturucu serasına çevirdi, jandarmaya yakalandı

Gaziantep’te bir evin çatısında esrar yetiştiren uyuşturucu tacirinin evine baskın düzenleyen jandarma ekipleri 50 kök kenevir ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri adreste yaptığı aramada evin çatı bölümünde saksılarda yetiştirilen 50 kök kenevir ile 50 gram esrar ele geçirdi. Operasyon sonucu Ö.F. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.