Evi içki imalathanesine çevirmişler

Mersin’in Anamur ilçesinde evde kaçak içki üretimi yapan baba ve üvey oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok miktarda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde bir ailenin evde kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine uluşan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda baba B.E., eşi E.E. ile üvey oğlu B.Ç. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 12,5 litre etil alkol, 10 litre plastik damacanada içki, 94 şişe sahte içki, 1 litre üzüm suyu, 48 içki kiti, 103 boş şişe, 1 adet ölçüm sürahisi, 1 ölçüm kabı, 1 plastik huni, 6 adet bidon, boş cam şişeler ve materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan baba B.E. ile üvey oğlu B.Ç. tutuklanırken, anne E.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.