Eve dönüş yolu 2 kızı anne ve babasından ayırdı

Antalya’da yağmurdan kayganlaşan yolda sollama yaparken kayan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yapan otomobili kullanan Muhammet Mustafa İnce ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeynep İnce yaşamını yitirirken kızları Seher ve Elif yaralandı.

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Muhammet Mustafa İnce’nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil, Kale mevkiinde yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak aynı istikamette seyir halindeki Nihat Büyüköz’ün kullandığı 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa İnce ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeynep İnce olay yerinde yaşamlarını yitirirken kızları Elif ve Seher yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Kale mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnce ailesinin Antalya’da tatil yaptıktan sonra Konya’ya dönmekte oldukları bildirildi.