Evdeki hurdaları yakan kadın müdahale edenlerle kavga etti

Esenyurt’ta binanın bodrum katındaki hurdaları ateşe vererek yangın çıkaran kadın, müdahale etmek isteyen vatandaşlarla kavga etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, üst katta duman nedeniyle mahsur kalanları ise itfaiye kurtardı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 758. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bir kadın 4 katlı binanın bodrum katında bulunan hurdaları ateşe vererek yangın çıkardı. Kadın, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlarla da kavga etti. Yangın nedeniyle binayı duman sarınca üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum kattaki yangını söndürdükten sonra üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yangın çıkaran kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.