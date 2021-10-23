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Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon

Zonguldak’ta evde kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şahın evine jandarma ekipleri operasyon düzendi. Operasyonda N.G., isimli şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş 23.10.2021, 10:51
Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon

Zonguldak’ta evde kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şahın evine jandarma ekipleri operasyon düzendi. Operasyonda N.G., isimli şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek İlçesi Türkmenoğlu Köyü’nde kaçak silah imal ettiği ve silah sattığı tespit edilen N.G., isimli şahıs evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahsın evinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 85 adet muhtelif çapta tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca kabzesi, 1 kutu tabanca bakım kiti, 12 adet fişek kapsülü, 26 adet tek kurşun bilyesi, 15 adet plastik tapa, 1 adet keçe tapa, 1 adet zımpara, 2 adet eye, 2 adet matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet kaynak makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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