Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Gaziantep’te bir evde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin pencerelerden taştığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda kimsenin yaralanmaması rahat nefes aldırdı.

Yangın, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Düğmeci Mahallesi İmeriye Camii Sokak’ta bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin pencerelerden taştığı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.