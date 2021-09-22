Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Dilan C. ve Furkan G.’nin kanında uyuşturucu tespit edilmesi üzerine Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönde

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Dilan C. ve Furkan G.’nin kanında uyuşturucu tespit edilmesi üzerine Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.