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Espiye’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
GİRESUN’UN ESPİYE İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 14.09.2020, 19:26
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Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.50 sıralarında Espiye istikametinden Keşap ilçesi istikametine seyir eden Mustafa Kupcu kontrolündeki 06 GUM 20 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki balıkçı barınağına uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü Mustafa Kupcu’nun kayınpederi Feyzullah Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ayşe Kupcu ve Hayriye Taşdelen ile sürücü Mustafa Kupcu ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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