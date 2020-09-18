Eskort sitesiyle 94 kişiyi 84 bin lira dolandırdılar
ANTALYA'DA İNTERNET ÜZERİNDEN ESKORT SİTELERİ AÇARAK İLANDAKİ NUMARALARI ARAYAN ŞAHISLARA DEĞİŞİK BAHANELERLE PARA HAVALESİ YAPTIRDIKLARI ŞÜPHESİYLE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN 94 AYRI ŞAHSI AYNI YÖNTEMLE YAKLAŞIK 84 BİN 190 TL DOLANDIRDIKLARI ANLAŞILDI.
Antalya’da internet üzerinden eskort siteleri açarak ilandaki numaraları arayan şahıslara değişik bahanelerle para havalesi yaptırdıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 94 ayrı şahsı aynı yöntemle yaklaşık 84 bin 190 TL dolandırdıkları anlaşıldı.
Antalya’da “Nitelikli Dolandırıcılık” olayları ile ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K., S.Y., A.T.A., S.A. ve B.A. isimli şüphelilerin değişik takma isimlerle genelde ortak kullandıkları hatlar üzerinden bahse konu görüşmeleri yaptıkları ve elde ettikleri paraları kendi aralarında pay ettikleri, tespit edildi. Şüphelilerin 94 ayrı şahsı aynı yöntemle yaklaşık 84 bin 190 TL dolandırdıkları anlaşıldı, dolandırılan şahıslarından 16’sı tespit edilerek ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden G.K., S.Y., S.A. ve B.A. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 19 bin 585 TL para, çeşitli banka kartları, 26 adet cep telefonu, 3 adet laptop, bilgisayar, 3 adet tablet, 1 adet havalı tüfek, 1 adet çiftte av tüfeği ve fişekleri ile 1 adet kuru sıkı tabanca ve olayla ilgili yapılan telefon görüşmelerinde müştekilere yatırtılan para miktarlarının yazılı olduğu bir adet ajanda temin edilerek el konuldu. Yakalanan şüpheliler haklarında adli işlem yapılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|2
|4
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Malatyaspor
|2
|1
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Gençlerbirliği
|1
|0
|20. Başakşehir
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|2
|4
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Balıkesirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Eskişehirspor
|2
|1
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0