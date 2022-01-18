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Eskişehir’deki 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakkında istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 4 sanık hakkında 6 aydan müebbet hapse kadar değişen cezalar istendi.

Asayiş 18.01.2022, 14:04
Eskişehir’deki 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakkında istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 4 sanık hakkında 6 aydan müebbet hapse kadar değişen cezalar istendi.

Şirintepe Mahallesi’nde geçen yıl Ağustos ayında iki grup arasında çıkan kavgada Okan D. (27) ve Ufuk Sırtıkara (25) bıçakla yaralandı. Kavgada boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkara, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar Burak Ünal ve Akın Kolca, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Emre Çoban ve İhsan Demir ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme salonunda maktul Ufuk Sırtıkara’nın yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

“Ufuk’un boynundan yaralandığını gördüm”

Kavga esnasında maktulün yanında olan tanık K.T. beyanında, “Arabada sanık Emre ile maktul Ufuk arasında tartışma çıktı. Maktul Emre’nin ensesine yumruk atınca sanık Burak ona müdahale etti. Daha sonra maktul sanık Burak ile kavga etmeye başladı. Birlikte arabadan indiler. Sanık Burak ve maktul kavga ederken diğer sanıklar da maktule vurdular. Başlangıçta kimsenin elinde bıçak görmedim. Âni başlayıp kısa süren bir olaydı. Biz müşteki Okan ile ayırmaya çalışırken, Ufuk’un boynundan yaralandığını gördüm. Arkamı döndüğümde sanık Burak’ın elinde bıçak vardı. Ben maktulü alıp birkaç sokak öteye uzaklaştırdım. Yarasına tampon yapıyordum, bilinci açıktı. Sonra sanıklar arabayla geldi. Ben 112’yle konuşurken sanıklar Ufuk’u araca bindirip götürdüler. Biz de Okan ile gelmek istedik ancak bizi araca almadılar. Ben olayda maktulün elinde hiç bıçak görmedim” dedi.

Sanıklar hakkında 6 aydan müebbet hapse kadar değişen cezalar istendi

Tanık beyanının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanık Burak Ünal’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve müşteki Okan D.’ye karşı kavga esnasında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanık Emre Çoban hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık İhsan Demir hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve sanık Akın Kolca hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Burak Ünal, “Kazara meydana gelen bir olaydır. İddia edilen eylem planlayarak, tasarlayarak gerçekleşmemiştir. Benim kastım öldürmeye yönelik değildir. Mütalaayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 8 Şubat’a erteledi.

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