Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısında

Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Akman savunmasında, "Öykü bana saldırıp ittirmeye başladı, ben kolumu uzatıp engellemeye çalıştım çünkü boğazımı sıkmaya başladı’’ dedi.

Şarkıcı Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 50.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki sanık Çağatay Akman ve avukatı Mehtap Kaya hazır bulundu. Diğer müşteki sanıklar Furkan Ayaz ile Öykü Uslu mahkemeye katılmazken, kendilerini avukatı temsil etti.

"O bana böyle konuşunca ben de ‘benimle nasıl böyle konuşuyorsun’ şeklinde tepki gösterdim’’

Duruşmada savunma yapan Çağatay Akman, olay günü Cihangir’de taksi beklediğini ancak taksinin gelmediğini belirterek, ‘’Öykü’nün evinin yanında da taksi durağı vardı, bir müddet dışarıda bekledim. Öykü’nün dairesinin ya da apartmanın içine girmedim. Bir müddet sonra Öykü dışarı çıktı. Bana ne yaptığımı sordu taksi beklediğimi söyledim. Eve girdikten sonra tekrar çıktı ve bana küfür ederek neden burada beklediğimi sordu. Daha sonra taksi geldi ancak o bana böyle konuşunca ben de ‘benimle nasıl böyle konuşuyorsun’ şeklinde tepki gösterdim. Öykü bana saldırıp ittirmeye başladı, kesinlikle ona karşı darp anlamına gelecek herhangi bir davranışta bulunmadım. Sadece kolumu uzatıp engellemeye çalıştım çünkü boğazımı sıkmaya başladı’’ dedi.

"Furkan bana küfürler edince ben de ona ettim’’

Savunmasına devam eden Akman, daha sonra olay yerine polislerin geldiğini söyleyerek, ‘’Polislerin ardından Furkan Ayaz da geldi. Furkan da bana küfürler ederek ‘kız kardeşimin evine niye girmeye çalışıyorsun’ şeklinde konuştu ve ardından bana yumruk attı. Beni yere düşürdü, yerde de sırtıma yumruk attı. Ben de Furkan’a yumruk attım. Olay sırasında ben kesinlikle Öykü’yü tehdit ve hakaret etmedim ancak Furkan bana küfürler edince ben de ona ettim. Diğer taraflardan şikayetçiyim, beraatımı talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada Çağatay Akman’ın avukatı Mehtap Kaya, müvekkilinin Öykü’ye yönelik belirtilen suçları işlemediğini, Furkan Ayaz’a yönelik ise kendini korumak amaçlı orantılı karşılık verdiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Diğer müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz’ın avukatı ise aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve müvekkillerin savunmasının ardından yazılı savunma yapacaklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, diğer müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz’ın sonraki celse dinlenmesi için hazır edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"On numara geçti’’

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapmak istemediğini söyleyen Çağatay Akman, ‘’Herhangi bir şey söylemeye gerek yok. On numara geçti’’ diyerek mahkeme salonundan dışarı çıktı ve adliyeden ayrıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman’ın, Öykü ve Furkan’a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama’ suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit’ suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret’ suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz’ın ise ayrı ayrı ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.