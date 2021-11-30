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Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu

Trafikte dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından, silahla vurularak hayatını kaybeden talihsiz gencin acılı ailesi konuştu. Acılı kuzen Muhammet Genç, “Devletimizden, adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını çekmesini istiyoruz. Halil İbrahim’den geriye iki tane yetimi kaldı.” dedi.

Asayiş 30.11.2021, 10:23 30.11.2021, 11:17

Trafikte dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından, silahla vurularak hayatını kaybeden talihsiz gencin acılı ailesi konuştu. Acılı kuzen Muhammet Genç, “Devletimizden, adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını çekmesini istiyoruz. Halil İbrahim’den geriye iki tane yetimi kaldı.” dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe’de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere iddiaya göre, kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten(24) hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa’dan Gürcistan’a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“İki tane çocuk yetim kaldı”

Öztürk’ün tutuklanmasının ardından, olayda hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten’ın acılı ailesi konuştu. Scholten’in kuzeni Muhammet Genç, “Allah Halil İbrahim kardeşimizin annesine, babasına sabır versin. Sezer Öztürk geçtiğimiz Cumartesi günü yırt dışına kaçarken yakalandı. Sezer Öztürk’ün yakalanmasının bir hafta öncesinde olaya karışan üçüncü kişi Ömer Genç isimli bir şahıs teslim oldu. Cinayeti kendisinin işlediğini iddia etti. Bizimkiler gidip Ömer Gencin olaya karıştığını teşhis ettiler. Devletimizden adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını almasını istiyoruz. Halil İbrahim’in iki tane yetimi kaldı. Allah kimsenin başına böyle olay vermesin. Gencecik birinin ölümü çok büyük bir acı” diye konuştu.

“Devletimizin adaletine güvenimiz sonsuz”

Muhammet Genç konuşmasının devamında, “Biz ailecek, yaşanan bu olayda kimler suçluysa onun ceza almasını istiyoruz. Adalete güvenimiz sonsuz. Adalet er geç tecelli edecek. Biz, devletimizin adaletine güveniyoruz. Biliyoruz ki bu olayı yapanlar cezasını alacak. İnşallah müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet bekliyoruz. Yapanlar cezasını illaki çekecek. Kimler yaptı veya yapmadı. Sonuç ne olursa olsun, adalet yerini bulacak. Bu elim olayın üzerinden 2 ay geçse de nu genç ölümü. Ölen Halil İbrahim’in babası, oğlunu haberlerde gördüğünde kötü oluyor geçen gün yine kalp krizi geçirdi hastaneye zor yetiştirdik. Baba da yaşanan kavgada Ömer Genç tarafından yaralanmıştı. Babanın psikolojisi bozuldu, dışarıya dahi çıkamıyor” diye konuştu.

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