Eski DÜ Rektörü Saraç’a FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eski Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski DÜ Rektörü Ayşegül Jale Saraç, Aytekin Sır, Sabri Eyigün ve Aslan Bilici hakkında görülen davanın karar duruşması görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ayşegül Saraç, Aytekin Sır, Eyigün ve Bilici, SEGBİS yöntemi ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, Sabri Eyigün ve Bilici’nin de beraatine hükmetti.