banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Bitcoin, ilk kez 31 bin doların altına indi
Bitcoin, ilk kez 31 bin doların altına indi
Rusya’daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama
Rusya’daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama

Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı

Avcılar’da 2020 yılında eşini ve üvey kızını bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Çakmaktaş’ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Asayiş 10.05.2022, 11:15
Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı

Avcılar’da 2020 yılında eşini ve üvey kızını bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Çakmaktaş’ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Avcılar’da 21 Ocak 2020’de eşini ve üvey kızını bıçak ile yaralayan Mehmet Çakmaktaş’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı sanığın cezai ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiğini ve buna göre sanık Çakmaktaş’ın cezai ehliyetinin tam olduğunu açıkladı.

Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise olay günü sanığın alkol aldığı sırada üvey kızı olan Özge Gökbayrak’ı komidinin üzerinde duran resmi düşürmesi sebebiyle darp ettiği ve suç tarihinde evli olduğu Emine Demirel’in araya girip ayırmak istediği, ancak becerememesi üzerine evlerinin balkonuna çıkarak "imdat" diye bağırdığını belirtti. Sanığın ardından meyve bıçağı ile yeniden müşteki Özge’nin üzerine yürüdüğü ve birden fazla kez hayati tehlike oluşturup basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde bıçakla yaraladığı da mütalaada açıklandı. Emine Demirel’in kızını kurtarmak istemesi üzerine bu kez sanığın olay tarihinde eşi olan Emine’ye aynı bıçakla birden fazla kez hayati tehlike oluşturup basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı da mütalaada kaydedildi. Sanığı komşularının durdurduğu da mütalaada açıklandı. Mütalaada, sanığın 2 müştekiye yönelik ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından ayrı ayrı 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Çakmaktaş “pişmanım” dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Çakmaktaş’ın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Demirel’e karşı eyleminde dolayı ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Çakmaktaş’ın müşteki Özge Gökbayrak’a karşı eylemi olan ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan ise 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Olayın Geçmişi

Avcılar’da 21 Ocak 2020’de Mehmet Çakmaktaş babasının fotoğrafını yere düşürdüğü gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakmaktaş mutfaktan aldığı bıçak ile eşine ve üvey kızına saldırmıştı. Evden gelen sesleri duyan komşular polis çağırmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede Mehmet Çakmaktaş’ın ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar, üvey kızına karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık