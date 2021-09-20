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Eşini eve kilitleyen sanığa 11 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri’de eşini eve kilitleyen ve ziynet eşyalarını yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 1 ay hapis ve 5 bin TL para cezası verildi.

Asayiş 20.09.2021, 14:16
Eşini eve kilitleyen sanığa 11 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri’de eşini eve kilitleyen ve ziynet eşyalarını yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 1 ay hapis ve 5 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık C.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık C.B.’nin eşine yönelik olarak göstermiş olduğu ‘yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun koyma, hakaret ve yaralama’ suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyetinin, sanık C.B.’nin akıl sağlığına yönelik gelen raporun tam çıktığını söylemesine karşı savunma yapan sanık C.B., "beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, C.B.’ye ‘yağma’ suçundan 6 yıl 1 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun koyma’ suçundan 5 yıl, ‘yaralama’ suçundan 3 bin TL ve ‘hakaret’ suçundan 2 bin TL para cezası olmak üzere toplamda 11 yıl 1 ay hapis ve 5 bin TL para cezası verildi.

Olay

9 Ocak 2021 tarihinde Kayseri’nin Mithatpaşa Mahallesi Bent Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden T.B, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, eşi C.B. tarafından darp edildikten sonra odaya kitlendiğini öne sürüp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kocasının evde olmadığını tespit ettikleri kadını kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, T.B.’yi 2. kattaki evinin kitli kaldığı odasının penceresinden itfaiye merdiveniyle indirdi. Polis, bu sırada marketten geldiğini söyleyen C.B.’yi bina önünde gözaltına aldı.

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