Eşine kalkan olmak isteyen polise saldırdı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakola şikayete giden eşini çekiştiren şahıs, araya giren polise saldırdı. 1 polisin yaralandığı olayda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Yaklaşık 7 yıldır dini nikahlı olan 27 yaşındaki Hediye N. ile eşi Faruk Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Faruk Ç., iddiaya göre kadını darp etmek istedi. Evde bulunan kayınvalidesinin araya girmesiyle kocasının elinden kurtulan kadın, şikayette bulunmak için karakola gitmek istedi. Kadını takip eden Faruk Ç., karakol girişinde yakalayıp şikayette bulunmaması için çekiştirerek eve geri götürmeye çalıştı. Olayı gören polisler, dışarı çıkıp şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polislerin olayı yatıştırmak istemesine sinirlenen Faruk Ç., polislere de saldırdı. Olayda kadına kalkan olmaya çalışan bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama ve görevi başındaki memura mukavemet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken genç kadın ise devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.