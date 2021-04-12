Eşine eziyet edip ölümüne neden olduğu iddia edilen kocanın 8 yıla kadar hapsi istendi

İzmir’de hayatını kaybeden Filiz Tekin’in ölümüne ilişkin davada, talihsiz kadının eşi İbrahim Tekin için “eziyet çektirme” ve “kasten yaralama” suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Filiz Tekin, 10 Aralık 2019’da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Eşini darp edip ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan eşi İbrahim Tekin ise tutuklandı. İbrahim Tekin hakkında “kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme” ve “eşe karşı eziyet” suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu. Filiz Tekin’in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin’in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin’in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespitinin yapıldığı belirtildi. Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, tahliye edildi.

Celsede, savcı da esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Tekin’in ölümünden 4-6 gün önce darp edildiği, sanığın da düzenli olarak şiddet uyguladığının altı çizildi. Şahitlerin ifadelerinin de Filiz Tekin’in düzenli olarak şiddet gördüğünü doğrulaması mütalaada yer buldu. İbrahim Tekin’in, Filiz Tekin’i akrabalarıyla görüştürmediği, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik olarak şiddet uyguladığı da mütalaada belirtildi. Savcı, sanık Tekin hakkında “eziyet çektirme” ve “kasten yaralama” suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Tekin, mütalaayı kabul etmezken, savunma için süre talep etti. Filiz Tekin’in ailesinin avukatları ise sanığın “eşe karşı ihmal suretiyle kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep ederek yazılı beyanlarını mahkemeye sunacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, tarafların isteklerini kabul ederek duruşmayı erteledi.