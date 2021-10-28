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Eşi uzaklaştırınca babasını darp etti... Şiddet gördüğü eşini terk eden genç kadın: 'Ölmek istemiyorum, adalet istiyorum!'

Kırklareli'de Ayla B.T isimli kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle 38 gün evli kaldığı eşini terk etti. Babaevine yerleşen Ayla B.T., boşanmak istemeyen eşinden tehditler almaya başladı. Eşinin, babasını döverek burnunu kırdığını söyleyen kadın, 'Ölmek istemiyorum' diyerek yetkililerden yardım istedi.

Asayiş 28.10.2021, 13:09 28.10.2021, 13:14
Eşi uzaklaştırınca babasını darp etti... Şiddet gördüğü eşini terk eden genç kadın: 'Ölmek istemiyorum, adalet istiyorum!'

Kırklareli'de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan kadın ölümle tehdit edildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Babaeski'de yaşayan Ayla B.T, iddiaya göre, 2 yıldır tanıdığı Serhat T., ile 21 Şubat'ta evlendi. İlk günler çiftin evliliği iyi giderken Serhat T., bir süre sonra eşine şiddet uygulayıp, sürekli dövmeye başladı. Eşi tarafından şiddet gören genç kadın, 31 Mart gecesi de dayak yemesi üzerine evini terk edip, anne ve babasının yanına gitti.

38 gün evli kalan Ayla B.T., babaevine dönmesine rağmen eşinin yolunu kesip, tehditler etmesi üzerine nisan ayında mahkemeye başvurup, 90 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu sırada hamile olduğunu öğrenen Ayla B.T, mahkemeye başvurarak, boşanma davası açtı.

Boşanmak istemeyen Serhat T., eşinin dışarıda yolunu kesip, şiddet uygulamaya devam etti. Serhat T., evin içine de girerek hakaretler ve ölüm tehditlerinde bulundu. Şiddet görmeye devam eden Ayla B.T., polise gidip şikayette bulundu, eşi gözaltına alındı. Serhat T. çıkarıldığı adliyede serbest bırakılırken, hakkındaki adli soruşturmalar sürüyor.

Serhat T., eşine cep telefonu ile mesaj atarak ölümle tehdit etti. Serhat T. mesajında, "Bu mesajla ister karakola git, ister adliyeye. Senin bir başkasıyla konuştuğunu hissedeyim ya da konuştuğunu bileyim işte o zaman canını alırım, kendi canımı da bunu bil" diye yazdı.

EŞİ TANIŞTIKLARINDA CEZAEVİNDEYDİ!

Boşanma davası açtığı eşinin kendisine ve babasına şiddet uygulayıp sürekli ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyleyen Ayla B.T. "2019 yılının Kasım ayında tanıdım, kendisi açık cezaevinde yatıyordu. Ablasını korumak amaçlı eniştesini bıçaklayarak içeri girdiğini söyledi. Ben de sahiplenen birisi olduğu için, etrafındaki herkes onun işe yaramaz biri olduğunu söylemesine rağmen ona inandım" dedi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM, YAŞAMAYACAKSIN' DEDİ

Kendisinin dışında, ilçede bir çay ocağında garson olarak çalışan babasını da döverek burnunu kırdığını anlatan Ayla B.T., "Babamın da burnunu kırdı, dövdü. Evin bahçesine girmeye çalıştı sonra ve polisler yakaladı. Buraya getirdiler ve nezarete aldılar. Ertesi sabah salınıyor. Sonra bana, 'Seni öldüreceğim, yaşamayacaksın' diyor" diye konuştu.

'DIŞARI ADIMIMI ATAMIYORUM'

Ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığı için dışarı çıkamadığını anlatan Ayla B.T., "Halen tehdit ediliyorum. Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor veya aile şiddet görüyor sürekli. Sesimin duyulmasını istiyorum ki mahkemeler kadın hakları için bir şeyler çıkarsın bir an önce. Sürekli mesaj gönderiyor, evime gelip söylüyor. Polisler de ondan bıktı. 2 kere nezarethanede kaldı yine sabahında serbest bırakıldı. Bana gülerek, 'istediğin yere git bana bir şey olmaz' diyor" dedi.

'HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜM İÇİN ERKEN DOĞUM YAPTIM'

Kızına hamile olduğu dönemde eşinden şiddet gördüğü için erken doğum yaptığını ve kızının sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Ayla B.T., "Bir kız çocuğumuz var ve onun da kendisinden olmadığını herkese söylemiş. 'Bu nasıl bir çocuk, benden değil' demiş. Ama hemen sonrasında 'Ben kızımı göreceğim' diyerek evime geldi" şeklinde konuştu.

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