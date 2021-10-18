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Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Samsun’da eşi evi terk eden şahıs, evinin 5. katındaki balkonuna çıkarak çocuğunun getirilmesini istedi. Polisin ikna ederek aşağı indirdiği şahıs, "Evlat için her şey farz" dedi.

Asayiş 18.10.2021, 22:03
Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Samsun’da eşi evi terk eden şahıs, evinin 5. katındaki balkonuna çıkarak çocuğunun getirilmesini istedi. Polisin ikna ederek aşağı indirdiği şahıs, "Evlat için her şey farz" dedi.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi 3 ay önce 7 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden ayrılan M.Ö., evinin 5. katındaki balkona çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.Ö., polisten çocuğunun getirilmesini istedi. Polisin ikna ederek aşağı indirdiği şahıs, polis aracı ile emniyete götürülerken "Evlat için her şey farz" dedi.

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