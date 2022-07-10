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Esenyurt’ta sel bölgesi böyle görüntülendi

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası birçok işyeri ve bodrum kattaki evi su bastı. Su basan bölge drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 10.07.2022, 08:28
Esenyurt’ta sel bölgesi böyle görüntülendi

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası birçok işyeri ve bodrum kattaki evi su bastı. Su basan bölge drone ile havadan görüntülendi.

Yapılan son uyarıların ardından Pınar ve Yeşilkent Mahallesi’nde birçok işyeri ve evi su bastı. Taşkınlara sebep olan dere ve bölgesi gün ağarınca drone ile havadan görüntülendi.

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