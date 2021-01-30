banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı
Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa etti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa etti
İmamoğlu CHP’den 3 vekilin istifasıyla ilgili konuştu
İmamoğlu CHP’den 3 vekilin istifasıyla ilgili konuştu
CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir
CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir

Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga:2 yaralı, 2 gözaltı

Esenyurt’ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgada, araziye saklanan pompalı tüfekte bulundu.

Asayiş 30.01.2021, 16:23
Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga:2 yaralı, 2 gözaltı

Esenyurt’ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgada, araziye saklanan pompalı tüfekte bulundu.

Esenyurt’ta iddiaya göre, iki grup arasında laf atma bahanesiyle kavga çıktı. Kavgada birisi kılıç olmak üzere toplam iki kişi yaralandı. Polisin özel harekatında geldiği olayda 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde arazide arama yapan polis çalıların arasına saklanmış pompalı tüfekte bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisn olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 21 42
3. Fenerbahçe 20 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Hatayspor 21 35
6. Alanyaspor 20 34
7. Trabzonspor 20 33
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Kasımpaşa 21 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 19 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 19 19
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 19 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 21 22
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 20 39
4. Barcelona 19 37
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 21 16