Son Dakika
Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şu anda Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi"
Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü
Esenyurt’ta evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyonun altında bir süre sürüklenen yaşlı adam, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Asayiş 26.08.2020, 14:07
2
Olay, saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmekte olan Esat Gökçe (75), bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki 31 JK 4946 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir sürer dururken, kamyonun altında kalan Gökçe’nin cesedi belediye ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25