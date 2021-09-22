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Esenyurt’ta eski sevgilisini göğsünden bıçaklayan şahıs yakalandı

Esenyurt’ta eski sevgilisini darp edip göğsünden bıçaklayan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın polislere verdiği ifadesinde ise eski sevgilisine 20 bin TL verdiğini, geri alamayınca ise bıçakladığını söyledi.

Asayiş 22.09.2021, 14:52
Esenyurt’ta eski sevgilisini göğsünden bıçaklayan şahıs yakalandı

Esenyurt’ta eski sevgilisini darp edip göğsünden bıçaklayan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın polislere verdiği ifadesinde ise eski sevgilisine 20 bin TL verdiğini, geri alamayınca ise bıçakladığını söyledi.

Eski sevgilisinden intikam almak isteyen B.H. isimli şahıs, dün saat 08.30 sıralarında R.A. isimli kadının yaşadığı apartmana gelerek evden çıkmasını bekledi. İşe gitmek için evden çıkan kadını saklandığı bodrum katından çıkarak darp etmeye başlayan B.H. isimli şahıs, yanında getirdiği bıçağı da kadının göğsüne saplayarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında polis ekiplerinin başlattığı tanık ifadesi ve güvenlik kamerası çalışması sonucunda şahsın, Esenler ilçesinde olduğu tespit edildi. B.H. isimli şahsın saklandığı evde yakalanarak karakola getirildi. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.

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