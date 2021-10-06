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Esenyurt Kırlangıç Sokak’ta bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Kırlangıç Sokak’ta bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

Asayiş 06.10.2021, 15:40
Esenyurt Kırlangıç Sokak’ta bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Kırlangıç Sokak’ta bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

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