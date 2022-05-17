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Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 17.05.2022, 09:17
Esenyurt Kıraç mevkiinde bir iş yerinin havalandırma borusunda çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.