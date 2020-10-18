banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Dokuz kent için kuvvetli yağış uyarısı
Dokuz kent için kuvvetli yağış uyarısı
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
Youtube'dan skandal hareket!
Youtube'dan skandal hareket!

Esenler’de bir kişi önce kız arkadaşını vurdu sonra da intihar etti

İSTANBUL (İHA) - ESENLER’DE BİR KİŞİ, KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAH İLE İLK ÖNCE KIZ ARKADAŞINA DAHA SONRA KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ. SİLAH İLE KAFASINA ATEŞ EDEN GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, AĞIR ŞEKİLDE YARALANAN KIZ ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI.

Asayiş 18.10.2020, 02:57
2
Esenler’de bir kişi önce kız arkadaşını vurdu sonra da intihar etti

Esenler’de bir kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kız arkadaşına daha sonra kendi kafasına ateş etti. Silah ile kafasına ateş eden genç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaralanan kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00:15 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A.(18) ve Hazal T.(19) isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal T. isimli genç kız, arkasından gelen Mehmet A. tarafından silahla vuruldu. Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kız arkadaşını gören Mehmet A. daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T.’yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 4 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Getafe 5 10
3. Cádiz 6 10
4. Granada 5 10
5. Real Betis 5 9
6. Atletico Madrid 4 8
7. Real Sociedad 5 8
8. Villarreal 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2