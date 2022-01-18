Son Dakika
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Asayiş 18.01.2022, 21:00
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.