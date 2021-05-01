Erken müdahale orman yangının büyümesini engelledi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın erken müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kozan’a bağlı Çandık Mahallesi’nde çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar hemen orman yangını söndürme ekiplerine haber verdi. 1 helikopter, 6 arazöz, iki su tankı, Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankları, 4 erken müdahale aracı ve 25 işçi ile yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan yangında orman arazisi içerisindeki örtülü alanın yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken konu ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.