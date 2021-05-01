banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Erken müdahale orman yangının büyümesini engelledi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın erken müdahaleyle kontrol altına alındı.

Asayiş 01.05.2021, 17:53
7
Erken müdahale orman yangının büyümesini engelledi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın erken müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kozan’a bağlı Çandık Mahallesi’nde çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar hemen orman yangını söndürme ekiplerine haber verdi. 1 helikopter, 6 arazöz, iki su tankı, Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankları, 4 erken müdahale aracı ve 25 işçi ile yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan yangında orman arazisi içerisindeki örtülü alanın yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken konu ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?