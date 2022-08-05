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Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı. 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kö

Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı. 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

Asayiş 05.08.2022, 09:04
Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı. 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kö

Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı. 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

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