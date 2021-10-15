Eren-14 Operasyonları’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında devam iç güvenlik operasyonlarında Hakkari’de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-14 Operasyonları’nda Hakkari merkez ilçe kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.