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Erciyes’te çığ düştü: 1 kişi kayıp
Erciyes Dağı’nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. 2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma, Erciyes A.Ş. ekipleri tarafından devam ediyor.
Asayiş 16.01.2022, 17:22
Erciyes Dağı’nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. 2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma, Erciyes A.Ş. ekipleri tarafından devam ediyor.