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Enerji üretim fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Bolu’da, gübreden enerji üretimi yapan fabrikasının silosunda sıkışan gübrenin sebep olduğu yangın büyümeden söndürüldü.

Asayiş 16.06.2021, 01:44
Enerji üretim fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Bolu’da, gübreden enerji üretimi yapan fabrikasının silosunda sıkışan gübrenin sebep olduğu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Vakıfgeçitveren köyünde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gübreden enerji üretimi yapan bir fabrikada silolarda sıkışan gübre yangına sebep oldu. Gübre dolu silodan dumanlar yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrasında siloda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında gübrelerin konulduğu siloda maddi hasar meydana geldi.
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