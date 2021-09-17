“En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine büyük ilgi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli narko rehber Mustafa Volkan Tahpur, Osmangazi Belediyesi’nin kadın personeline “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verdi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimde kadın personellere, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde özellikleri, madde bağımlılığı, madde bağımlılığının fizikî, sosyal, psikolojik belirtileri, ailelerde tespit ile tedavi süreci” gibi konular anlatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında gerçekleşen eğitime personelin ilgisi büyük oldu.

Uyuşturucunun çağın en büyük meselesi olduğuna dikkat çeken polis memuru Mustafa Volkan Tahpur, “Yapılan araştırmalara göre uyuşturucu ile mücadelede ailenin katkısı büyük önem arz ediyor. Özellikle annelerimizin bu konuda bilinçli olması yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması açısından önemli rol oynuyor. Bilgili bir annenin çözemeyeceği mesele yoktur” dedi.

Bunun yanı sıra Mustafa V. Tahpur, “Narkotik suçlarla daha etkili mücadele edilmesi maksadıyla geliştirilen ‘Uyuma’ ve WhatsApp ihbar hattımızla vatandaşlarımız uyuşturucu madde kullanımı ya da ticaretine şahit olduklarında bizlere metin, görüntü, video, ânlık konum ile ulaşabiliyor. Kimlik bilgileri deşifre edilmeden ihbarın gereği uzman ekipler tarafından yerine getiriliyor. Bunun yanı sıra narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak için oluşturulan 0552 155 16 16 numaralı hattımız da 24 saat vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Böylece Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucunun önüne barikat kurmuş oluyoruz” diye konuştu.