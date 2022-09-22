Son Dakika
Çift taraflı glomus tümörü hastaları aynı gün gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
En emniyetli yuva
Tokat’ta polis noktası yanındaki ırmağa yuva yapan saztavuğu, ekiplerin gözetiminde yavrularını büyütüyor.
Asayiş 22.09.2022, 14:57
Tokat’ta polis noktası yanındaki ırmağa yuva yapan saztavuğu, ekiplerin gözetiminde yavrularını büyütüyor.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan polis noktası yanından geçen Yeşilırmak birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Irmakta balıkçıl kuşlardan, leyleğe, saztavuğundan yaban ördeğine kadar bir çok kuş çetini görmek mümkün. Polis noktası yakınlarına yuva yapan saztavuğu 4 yavrusu ile birlikte polislerin gözetiminde yaşıyor. Bölgede 7/24 nöbet tutan ekipler, saztavuğu ve yavruları ile yoğun mesailerinden arta kalan zamanda ilgilenerek stres atıyor.
Sayfalar Tümü