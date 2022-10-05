En acı ziyaret: Baba ve polis oğlunu kaza ayırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 68 yaşındaki yaşlı adamın, ziyarete geldiği polis memuru oğluyla birlikte havalimanı dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaza sabah 05.00 sıralarında Serik- Manavgat D- 400 karayolu Gedik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelen Erdem Söyler’in kullandığı 66 DR 154 plakalı otomobil ile ters istikamete giren G.T. nin kullandığı 07 GKY 15 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sürücü Söyler, yaralı olarak kazayı atlattı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, aynı araçta bulunan Baba İbrahim Söyler’in (68) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası, baba Söyler’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis oğlunu ziyarete gelmişti

Kazada yaralanan Erdem Söyler’in Serik’te görevli polis memuru olduğu ve kendisini ziyarete gelen babasını havalimanından aldıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza sonrası aracını bırakıp yaya olarak kayıplara karışan otomobil sürücüsü G.T.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.