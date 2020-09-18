Emrah Serbes'e 1 milyon 400 bin lira tazminat cezası

İzmir Torbalı'da 22 Eylül 2017'de otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan, açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında tahliye edilen senarist Emrah Serbes'in Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada hakim, davanın kısmen kabulüne, Emrah Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Öte yandan manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.