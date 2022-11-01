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Emniyet’ten CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Asayiş 01.11.2022, 00:12 01.11.2022, 09:43
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.