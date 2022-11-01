Emniyet’ten CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.