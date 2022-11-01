banner596

banner547

Son Dakika

Emniyet’ten CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Asayiş 01.11.2022, 00:12 01.11.2022, 09:43
Emniyet’ten CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)