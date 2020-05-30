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Emniyetin şehit Arslan’ı Samsunlu

DİYARBAKIR’DA ŞEHİT EDİLEN POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN’IN SAMSUNLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Emniyetin şehit Arslan’ı Samsunlu

DİYARBAKIR’DA ŞEHİT EDİLEN POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN’IN SAMSUNLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:31
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Emniyetin şehit Arslan’ı Samsunlu

Diyarbakır’da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan’ın Samsunlu olduğu öğrenildi. Acı haber Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde belinde silah olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yapılan "dur" ihtarına uymayan A.P., polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber, şehidin Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Diyarbakır’da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan’ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun’a getirileceği bildirildi.

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