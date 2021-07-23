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Emniyet şeridinde yolcu indiren minibüse arkadan çarptı: 3 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesi D010 karayolunda bir ekmek fırınına ait panelvan tipi aracın, yolcu indirmek için emniyet şeridine yanaşan yolcu minibüsüne arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 23.07.2021, 15:42
Emniyet şeridinde yolcu indiren minibüse arkadan çarptı: 3 yaralı
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Sakarya’nın Kocaali ilçesi D010 karayolunda bir ekmek fırınına ait panelvan tipi aracın, yolcu indirmek için emniyet şeridine yanaşan yolcu minibüsüne arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kocaali D010 karayolu Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametine doğru seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki Karasu-Kocaali arasında yolcu taşımacılığı yapan 54 J 4003 plakalı minibüs, yolcu indirmek için emniyet şeridine yanaştı. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan E.A. idaresindeki bir ekmek fırınına ait panelvan tipi 54 AAJ 013 plakalı araç ise, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü E.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslar ile toplam 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrasında Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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