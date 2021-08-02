Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobil Mutfak Tırlarıyla da afet bölgesinde yemek dağıtımına başladı

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen ve 7 gün 24 saat esasına göre sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanları ile destek veren Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobil Mutfak Tırlarıyla da afet bölgesinde yemek dağıtımına da başladı.

Mobil Mutfak Tırları, yangından etkilenen Antalya’nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de 10’ar personel olmak üzere toplam 20 personel mobil mutfaklarda mesai yapıyor.

Akseki’de 1’i yemek, 1’i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır, Gündoğmuş’ta da yine 1 yemek, 1’i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır görev yapıyor. Bölgeye toplam 4 tır gönderilmiş durumda

Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlardan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılacak.

Bir Mobil Mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip iki tır, bir öğünde toplam 10 bin kişilik yemek çıkarabilmekte.

Afet bölgesinde cansiparane görev yapan başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kamu görevlisi personelimize ve vatandaşlarımıza 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet verilecek.