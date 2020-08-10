Ellerini dezenfekte ederken, takla atıp sürüklendi
KAZA
Bursa’da, seyir halindeki otomobile çarpan kadın sürücü yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklendi. Kazada sürücü D.E ve annesi H.E yaralandı. Kadın sürücü D.E.’nin ellerini dezenfekte etmeye çalışırken otomobilin direksiyon kontrolünü kaybettiği belirlendi.
Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara yolunda İnegöl rampasında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, D.E (28) ve annesi H.E (62), tatilden Bursa’ya dönmek yola çıktı. Anne kız mola verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada araç içinde D.E, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi. El dezenfektanını sıkan D.E idaresindeki 59 FN 812 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü seyir halinde olan 16 J 1164 plakalı araca çarptı.
Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobil,yol kenarındaki refüjlere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan anne ve kızı yaralandı.Diğer otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne kız, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.
|İmsak
|04:23
|Güneş
|06:02
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:06
|Akşam
|20:17
|Yatsı
|21:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25