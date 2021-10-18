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Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis tarafından uzaklaştırıldı

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50’li yaşlardaki bir adamın, elindeki şırıngayla sokak ortasında yaptığı ilginç hareketler kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, vatandaşların şikayeti üzerine sokağa gelen polis tarafından uzaklaştırıldı.

Asayiş 18.10.2021, 10:12
Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis tarafından uzaklaştırıldı

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50’li yaşlardaki bir adamın, elindeki şırıngayla sokak ortasında yaptığı ilginç hareketler kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, vatandaşların şikayeti üzerine sokağa gelen polis tarafından uzaklaştırıldı.

Dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sokak ortasında elinde şırıngayla tuhaf hareketler yaptığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50’li yaşlardaki kişi, uzun süre şırıngayı avucunun içine aldı, zaman zaman yere eğilip taşlarla oynadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs çevredekileri tedirgin ederken, bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi.

Şahıs, ekiplerin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

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