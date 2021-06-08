banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hamsik, Trabzonspor'da
Hamsik, Trabzonspor'da
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
banner486

Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada elektrikli bisikletteki 3 kişi ile yaya yaralandı.

Asayiş 08.06.2021, 20:43
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada elektrikli bisikletteki 3 kişi ile yaya yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan İ.S. (17) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Ranat A.’ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilerek sürüklendi. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü ile bisiklette bulunan yolcular Hamdi C. (16) ve Efe S. (15) ile yaya Ranat A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan elektrikli bisikletin sürücüsü ile Ranat A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
banner422
21°
açık