Elektrikli bisiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Osmaniye’de park halindeki elektrikli bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi’nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri bir şahsın davranışlarından şüphelendi. Şahsı takip eden ekipler, elektrikli bisikleti çalarken suçüstü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünün ardından D.A. (32) olduğu tespit edilen şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.