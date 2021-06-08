Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü otomobiliyle seraya girdi

Antalya’da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, önce elektrik direğine çarptı ardından seraya girdi. Araç yan yatarak durabildi. Kazada, can kaybı yaşanmadı.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A.’nın kullandığı 07 BAL 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine vurdu. Çarpmanın etkisiyle seraya giren araç yan yatarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Osman A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sürücünün 400 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem uygulanıp, alkollü araç kullanmaktan da ceza yazıldı.