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Elbise dolabındaki bidondan esrar çıktı
ADANA’DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 6 KİLO 50 GRAM ESRAR, 860 GRAM ESRAR, 3 BİN 138 UYUŞTURUCU HAP, UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 3 BİN 795 LİRA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 30.09.2020, 09:50
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Adana’da bir eve yapılan baskında elbise dolabındaki bidonun içinde 6 kilo 50 gram esrar, 860 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde Atilla E.’nin (18) evinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında elbise dolabındaki bidonun içinde 6 kilo 50 gram esrar, 860 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyette yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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