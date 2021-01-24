Elbab’ta 1 terörist yakalandı

Suriye’nin Elbab kentinde yerel kolluk birimleri tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab’ta Kabbasin yerel kolluk birimlerince 24 Ocak 2021 günü saat 10.00 sıralarında PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi A.E.M. isimli şahıs yakalanmış olup, yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır” denildi.